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Aktüel

Güney Afrika'daki sokağı çıkma yasağında 397 okul tahrip edildi

2020-04-17 23:42:27 -
Güney Afrika'daki sokağı çıkma yasağında 397 okul tahrip edildi

ABUJA (AA) - Güney Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle konulan sokağı çıkma yasağının ardından son üç haftada 400'e yakın okul tahrip edildi.

Güney Afrika Temel Eğitim Bakanı Angie Motshekga, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle konulan sokağı çıkma yasağın ardından son üç haftada ülke genelinde hırsızlık için 397 okulun tahrip edildiğini belirtti. Tahrip edilen okullarda, öğrenme ve öğretme ekipmanlarıyla diğer eşyaların çalındığını aktaran Motshekga, şunları söyledi:

"Okullardaki en yaygın hedef alınan alanlar, bilgi iletişim teknolojileri ekipmanlarının bulunduğu sınıflar ve gıdanın bulunduğu yerler. Topluluklarımızdaki suçluların, kendi çocuklarının altyapısını yok edebilmesi talihsiz bir durum."

Motshekga, olaylarla ilgili yapılan soruşturmalarda şimdiye kadar 44 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle üç haftadır uygulanan sokağı çıkma yasağı nedeniyle okullar tatil edildi.

Güney Afrika'da şimdiye kadar 2 bin 783 Kovid-19 vakası görüldü, 50 kişi virüsten hayatı kaybetti.

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