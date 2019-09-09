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Güney Afrika'daki 400 Nijeryalı ülkesine dönmek için başvurdu

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Godwin Adama:- "Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son zamanlarda yabancılara karşı saldırıların artması nedeniyle 400 Nijerya vatandaşı ülkesine dönmek için talepte bulundu"

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:55
Güney Afrika'daki 400 Nijeryalı ülkesine dönmek için başvurdu

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Godwin Adama, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayan 400 Nijeryalı'nın ülkesine dönmek istediğini aktardı.

Adama, Nijerya Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son zamanlarda yabancılara karşı saldırıların artması nedeniyle 400 Nijerya vatandaşı ülkesine dönmek için talepte bulundu." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayan Nijeryalıları çarşamba gününden itibaren ülkelerine göndermeyi planladıklarını dile getiren Adama, "Ülkesine dönmek isteyen Nijeryalı sayısı artıyor ve nakiller için yeterince uçağa sahibiz." dedi.

Adama, ülkesine dönmek isteyen ancak seyahat belgeleri olmayan Nijeryalılara destek olduklarını kaydetti.

Güney Afrika Nijeryalılar Birliği (NUSA) verilerine göre, ülkede 800 bin Nijeryalının yaşadığı tahmin edilirken Güney Afrika İstatistik Ofisi ve Birleşmiş Milletler'e (BM) göre ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaklaşık 30 bin Nijeryalı bulunuyor. Nijeryalıların birçoğu kayıtdışı olduğu için tam rakam tespit edilemiyor.

Güney Afrika'da son bir haftada yabancılara yönelik saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Olaylarda ülkenin en büyük şehirlerinden Johannesburg'da yabancılara ait birçok iş yeri zarar gördü. Saldırılar sonrasında Nijerya, Zambiya ve Etiyopya hükümetleri ülkedeki vatandaşlarını uyardı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:55
  1. Güney Afrika
  2. Nijerya

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