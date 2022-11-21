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Dünya Güney Afrika'da pitbull saldırısı! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Dünya

Güney Afrika'da pitbull saldırısı! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde 3 yaşında bir çocuk, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 21:24:00 -
Güney Afrika'da pitbull saldırısı! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde 3 yaşında bir çocuk, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında hayatını kaybetti.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Hennenman ilçesinde komşusunun bahçesinde oynayan bir çocuk, iki pitbull tarafından kafasından ısırılması sonucu hayatını kaybetti.

Köpeklerden biri bölge halkı tarafından yakalanarak öldürüldü. Diğer köpek ise polisler tarafından saklanarak barınağa nakledildi.

Köpeklerin sahibinin de öfkeli halkın hiddetinden korunmak üzere güvenli bir bölgeye götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Cape Town'daki pitbull saldırısında bir kız çocuğu ağır yaralandı

Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'un Athlone bölgesinde hafta sonu meydana gelen bir diğer vakada ise bir kız çocuğu pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

The Citizen'ın haberine göre, bu olayın ardından, Atholene sakinleri genç kıza saldıran üç pitbullu öldürdükten sonra ateşe verdi.

Güney Afrika Pitbull Federasyonundan hükümete pitbull düzenlemesi çağrısı

Kasımın ikinci haftasında Bloemfontein kentinde 8 yaşında bir çocuğun pitbull saldırısında ölmesinin ardından, bu türün evcil hayvan olarak yasaklanması çağrıları kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

Sizwe Kupelo Vakf'nın, Change.org üzerinden başlattığı, Güney Afrika'da pitbull cinsi köpeklerin evcil hayvan olarak satışlarının yasaklanmasına yönelik imza kampanyasına şimdiye kadar 106 binden fazla kişi katıldı.

Güney Afrika Pitbull Federasyonundan yapılan açıklamada, pitbull saldırılarında çocukların hayatını kaybetmesinden kısmen hükümetin sorumlu olduğu belirtilerek, bu köpek türünün evcil hayvan olarak yetiştirilmesine yönelik düzenlemeler getirilmesi çağrısında bulunuldu.

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