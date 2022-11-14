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Dünya Güney Afrika'da pitbull dehşeti! 8 yaşındaki çocuk öldü
Dünya

Güney Afrika'da pitbull dehşeti! 8 yaşındaki çocuk öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Bloemfontein kentinde pitbull saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 17:33:00 -
Güney Afrika'da pitbull dehşeti! 8 yaşındaki çocuk öldü

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, ülkenin yargı başkenti Bloemfontein'de sahibinin evinden kaçan pitbull cinsi köpek, komşu eve girerek burada 8 yaşındaki çocuğa saldırdı.

Pitbull tarafından boynundan ve göğsünden ısırılan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Pitbull cinsinin kısırlaştırılması çağrısı

Bloemfontein (Mangaung) Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mapaseka Mothibi-Nkoane tarafından yapılan açıklamada, bölgede tehlike yaratan pitbull cinsi köpeklerin belediye ekiplerine teslim edilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ayrıca evcil hayvanlara yönelik yönetmeliklerin bundan sonra daha sıkı şekilde uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

Sizwe Kupelo Vakfından yapılan açıklamada, ülkedeki tüm pitbull cinsi köpeklerin kısırlaştırılması gerektiği belirtildi.

Güney Afrika Pitbull Federasyonundan bu yılın başlarında yapılan açıklamada, bu köpek türünün çocuklara yönelik saldırılarındaki artışın endişe verici düzeyde olduğu kaydedilmişti.

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