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Dünya Güney Afrika’da feci kaza! 46 kişiden bir tek 8 yaşındaki çocuk kurtuldu
Dünya

Güney Afrika’da feci kaza! 46 kişiden bir tek 8 yaşındaki çocuk kurtuldu

Yeniakit Publisher
2024-03-28 23:13:00 -
Güney Afrika’da feci kaza! 46 kişiden bir tek 8 yaşındaki çocuk kurtuldu

Güney Afrika Ulaştırma Bakanlığı, bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu araçtaki 46 kişiden 45’inin hayatını kaybettiğini, 8 yaşında bir çocuğun kazadan ağır yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.

Güney Afrika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Otobüsün, komşu ülke Botsvana'dan Güney Afrika’nın Limpopo eyaletindeki Moria'ya gittiği sırada köprüden uçuruma düştüğü ifade edildi.

45 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otobüste bulunan 46 kişiden 45’inin hayatını kaybettiğini belirtilerek, 8 yaşında bir çocuğun kazadan ağır yaralı olarak kurtulduğunu aktarıldı.

Açıklamada, "Sürücünün kontrolü kaybederek köprüdeki bariyerlere çarpması sonucu otobüsün köprüden geçerek uçuruma düştüğü ve burada alev aldığı iddia ediliyor" denildi.

Ulaştırma Bakanı Sindisiwe Chikunga, kaza bölgesini ziyaret ederek, kapsamlı bir soruşturma yapılacağı sözünü verdi. Otobüsün kaza yaptığı köprünün Limpopo eyaletindeki Mmamatlakala yakınlarında iki yamacı birbirine bağladığı ifade edildi.

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