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Dünya Güney Afrika üçüncü dalgayı atlattı
Dünya

Güney Afrika üçüncü dalgayı atlattı

Afrika'da koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde salgının 3'üncü dalgasının sona erdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 04:22:00 -
Güney Afrika üçüncü dalgayı atlattı

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NICD) yapılan açıklamada, ülke genelinde günlük vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği ve bugün itibarıyla Kovid-19 testlerindeki pozitiflik oranının yüzde 3,8 seviyesine gerilediği belirtildi.

Açıklamada, "Ulusal olarak mevcut tanıma göre üçüncü dalgadan çıktık." ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 578 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 897 bin 501'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 87 bin 216 olarak açıklandı.

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