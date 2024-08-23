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Dünya Güney Afrika M çiçeği salgınında son durumu açıkladı
Dünya

Güney Afrika M çiçeği salgınında son durumu açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 21:02:00 -
Güney Afrika M çiçeği salgınında son durumu açıkladı

Güney Afrika hükümeti, bugüne kadar 24 vakanın tespit edildiği ülkede M çiçeği salgınının kontrol altında olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yürütme başkenti Pretorya'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki M çiçeği salgınının son durumu hakkında bilgi verdi.

Ntshavheni, Güney Afrika'da bugüne kadar 24 vakanın kaydedildiğini ve 3 kişinin M çiçeği (mpox) virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkede en son vakanın temmuz ayında kaydedildiğine dikkati çeken Ntshavheni, Güney Afrika'da salgının kontrol altında olduğunu anlattı.

​​​​​​​Ntshavheni, ayrıca bugüne kadar 30 büyükbaş hayvan çiftliğinin karantina altına alındığını belirterek, "Toplamda 67 işletmede 92 binin üzerinde sığır ve 600'e yakın koyun aşılandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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