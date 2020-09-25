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Aktüel Güney Afrika liderinden apartheid heykellerinin kaldırılmasına destek
Aktüel

Güney Afrika liderinden apartheid heykellerinin kaldırılmasına destek

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:56:49 -
Güney Afrika liderinden apartheid heykellerinin kaldırılmasına destek

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ülkedeki apartheid (ırkçı ayrımcılık sistemi) rejimininden kalma tüm heykel ve sembollerin kaldırılması önerisini desteklediğini açıkladı.

Ramaphosa, her yıl ülkenin kültürel çeşitliliğini ortaya koymak için kutlanan "Miras Günü" dolayısıyla yaptığı konuşmada, apartheid rejiminden kalma, ırkçı dönemi hatırlatan tüm sembollerin kaldırılmasını istediğini söyledi.

"Irkçılığı yücelten, çirkin geçmişimizi temsil eden hiçbir sembol, anıt veya etkinliğin demokratik Güney Afrika'da yeri yok." diyen Ramaphosa, geçmişteki ayrımcılığı yücelten tüm anıtların taşınması ve başka bir yere konumlandırılması gerektiğini belirtti.

Anıtları kaldırmanın tarihi silmek anlamı taşımadığını dile getiren Devlet Başkanı, bunun için kimseden özür dilemeye gerek duymadıklarını, amaçlarının birleşmiş bir ulus inşa etmek olduğunu vurguladı.

Ülkede çoğunlukla siyahi vatandaşların desteklediği apartheid döneminden kalma heykelleri kaldırma önerisi, her geçen gün daha fazla destek buluyor.

11 resmi dil bulunan ve çok sayıda etnik gruba ev sahipliği yapan Güney Afrika'da, kültürel farklılıkları tanıtmak ve hatırlamak için 24 Eylül'de "Miras Günü" kutlanıyor.

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