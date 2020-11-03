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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 730 bine yaklaştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 730 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 22:57:50 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 730 bine yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 730 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 539'a ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 1234 artışla 728 bin 836'ya yükseldi.

Bugüne kadar 4 milyon 868 bin 610 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 659 bin 249'u iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 milyon 820 bin vakanın tespit edildiği "Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke" konumunu koruyor.

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