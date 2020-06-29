Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 144 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 144 bin 264'e yükseldi.



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 bin 130 kişide Kovid-19 tespit edildi.



Bugüne kadar toplam 1 milyon 596 bin 995 test yapıldı.

Kovid-19 vakalarından 68 bin 925'i iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 529 oldu.

Vaka sayısının 144 bin 264'e yükseldiği ülkede en fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.