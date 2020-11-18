  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 754 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 754 bini geçti

Virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 432'ye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 00:01:39 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 754 bini geçti

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 754 bin 256'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 119 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 432'ye ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 1987 artışla 754 bin 256'ya yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 160 bin 877 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 696 bin 820'si iyileşti.

Kıta genelinde şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi
Aktüel

Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi

Gezegen Mehmet olarak bilinen radyo programcısı Mehmet Akbay ‘Zor Sor’ isimli programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorduğu “PKK ile iş bi..
‘Bu işin kazananı yok’ diyerek ilan ettiler! Katar'dan flaş teklif
Dünya

‘Bu işin kazananı yok’ diyerek ilan ettiler! Katar'dan flaş teklif

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesine uygulanan abluka kararının kimseye faydası olmadığını ve çözümün diyalog o..
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Gündem

Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay