Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 682 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1753 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 682 bin 289'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 38 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölüm sayısının 16 bin 976 olduğu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı, 1753 artışla 682 bin 289'a ulaştı.



Bugüne kadar 4 milyon 269 bin 626 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 614 bin 781'i iyileşti.



En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.



Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.





