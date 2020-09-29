  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 671 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 671 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-29 02:39:53 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 671 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 903 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 671 bin 669'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 188 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı, 16 bin 586 oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 903 artışla 671 bin 669'a çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 604 bin 478 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 604 bin 478'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber
Dünya

Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber

Ermenistan'ın akşam saatlerinde Terter ilinin Şıharh kasabasına düzenlediği kalleş saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. ..
Azerbaycan'dan flaş karar! Sadece Türkiye muaf tutuldu
Gündem

Azerbaycan'dan flaş karar! Sadece Türkiye muaf tutuldu

Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.
Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler: Bu olursa Türkiye ile Rusya arasında çatışma çıkacak
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler: Bu olursa Türkiye ile Rusya arasında çatışma çıkacak

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay