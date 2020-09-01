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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 627 bini aştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 627 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 02:46:34 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 627 bini aştı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1985 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 627 bin 41'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 121 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının 14 bin 149'a çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 627 bin 41'e ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 693 bin 721 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 540 bin 923'ü ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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