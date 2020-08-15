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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 579 bini geçti

Son 24 saatte 6 bin 275 kişide virüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-15 02:15:46 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 579 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 579 bin 140'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 286 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 11 bin 556'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 275 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 579 bin 140'a yükseldi.

Bugüne kadar 3 milyon 351 bin 111 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 461 bin 734'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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