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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 460 bine yaklaştı

Ülkede son 24 saatte 7 bin 232 kişide koronavirüs tespit edildi, 190 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-29 00:11:12 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 460 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 7 bin 232 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 459 bin 761'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 7 bin 257 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 232 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 459 bin 761'e yükseldi, vakalardan 297 bin 313'ü iyileşti.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 830 bin 635 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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