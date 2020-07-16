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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 300 bini geçti

Son 24 saatte 107 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-16 00:10:06 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 300 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 12 bin 757 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatteki artışla ülkede vaka sayısı 311 bin 49'a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 278 bin 127 test yapıldı.

Son 24 saatte 107 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 453'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 160 bin 693'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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