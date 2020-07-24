  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle eğitime yeniden ara verildi

Okullar 27 Temmuz-24 Ağustos'ta kapalı olacak

Yeniakit Publisher
2020-07-24 19:07:33 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle eğitime yeniden ara verildi

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti kabinesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle okullarda eğitime yeniden ara verilmesi kararı aldı.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, okulların 27 Temmuz-24 Ağustos tarihlerinde kapalı olacağını açıkladı.

Ramaphosa, "Çeşitli uzman ve paydaşlarla yapılan görüşmeler sonrası kabine, gelecek 4 hafta boyunca okullarda eğitime ara verilmesi kararı aldı." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 önlemlerinin esnetilmesi adımları kapsamında haziran ayında okullar eğitime yeniden başlamıştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçerken ölü sayısı 10 bine yaklaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı