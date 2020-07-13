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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs önlemleri 1 ay uzatıldı

Afrika'da en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde uygulanan Kovid-19 önlemleri 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 05:10:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs önlemleri 1 ay uzatıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, halka sesleniş konuşmasında, 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Ramaphosa, "Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan ulusal felaket durumu 15 Ağustos'a kadar uzatıldı." ifadesini kullandı.

Ülkedeki tüm iş yerleri, ulaşım araçları ve ortak kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale gelirken, alkollü içki satışı da yasaklandı.

Cyril Ramaphosa ayrıca, iş ve sağlık gibi zorunlu haller dışında vatandaşlara evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

Afrika'da görülen en yüksek vaka

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde şu ana kadar 276 bin 242 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Virüs nedeniyle 4 bin 79 kişi hayatını kaybederken, 134 bin 874 kişi de iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

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