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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde AIDS ile mücadeleye Kovid-19 engeli

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:47:52 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde AIDS ile mücadeleye Kovid-19 engeli

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) ile mücadeleyi olumsuz etkilediği bildirildi.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) Direktörü Winnie Byanyima, gazetecilere yaptığı açıklamada, AIDS ilaçlarının ithalatı, yerli üretimi ve dağıtımı noktasında sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Byanyima, "Yüksek maliyetli ilaçlara karşı acil önlem alınmalı. Tüm ülkeleri, herkesin HIV ilacına kolayca ulaşabilmesi için adım atmaya çağırıyorum." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde HIV virüsü taşıyan yaklaşık 7,7 milyon kişinin birçoğu kısıtlamalar nedeniyle yeterli ilaç bulamıyor ve tedavi olamıyor.

Kovid-19 kısıtlamaları dolayısıyla çok sayıda kişi işsiz kalırken, bazı AIDS hastaları ise tedavi için hastanelere gidecek para bulamadıklarını dile getiriyor.

- AIDS'e yakalananlarda Kovid-19 ölümleri daha fazla

Güney Afrikalı doktor Nomathemba Chandiwana, HIV virüsü taşıyanların normal bir insana göre Kovid-19'dan iki kat daha fazla etkilendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Daha önce verem ve AIDS gibi hastalıklara yakalananlarda Kovid-19 ölümleri daha fazla gözleniyor. HIV tedavi merkezlerindeki yoğunluk yüzde 10 ila 25 oranında düştü. Doktor ve hemşirelerde virüs tespit edilmesi nedeniyle bazı klinikler de geçici olarak kapandı."

Dünyada AIDS'in en yaygın olduğu ve Afrika'da en fazla Kovid-19 vakası tespit edilen ülke Güney Afrika'da hastaların birçoğu, salgın nedeniyle sağlık merkezlerine gitmek istemiyor.



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