  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 27 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

Ülke genelinde 443 sağlık görevlisi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:17:08 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 27 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının sayısının 27 bin 360’a yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde 27 bin 360 sağlık görevlisinde Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Bunların yüzde 78'inin devlet, yüzde 22'sinin de özel hastanelerde çalıştığı bilgisini paylaşan Mkhize, virüs kapan sağlık çalışanlarının 1644'ünün doktor, 14 bin 453'ünün hemşire olduğunu aktardı.

- 400'den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Mkhize, bugüne kadar 443 sağlık görevlisinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini paylaşarak, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Mkhize, "Yaşamını yitiren sağlık çalışanlarından 240'ı özel hastanelerde, 203'ü de devlet hastanelerinde görev yapıyordu." dedi.

Diğer yandan ülkede salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 568 bin 919'a yükselirken, ölenlerin sayısı 11 bin 10'a çıktı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında
Dünya

Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında

Suriye diktatörü Beşşar Esed’in Şam’daki meclis binası önünde konuşma yaparken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve öldü..
Aracın yağ yaktığı nasıl anlaşılır?
Otomotiv

Aracın yağ yaktığı nasıl anlaşılır?

İkinci el araç alacakların en çok dikkat ettiği konulardan biri olan aracın yağ yakması istenilmeyen bir durumdur. Peki aracın yağ yaktığı n..
Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!
Gündem

Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!

Erdoğan'ın eşcinsel sapkınlarla ilgi yaptığı açıklamayı hatırlatan Dilipak, "Lanetlenmiş sapkınlık dediği Erdoğan ile beraber sanık olacağız..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı