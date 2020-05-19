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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 24 saatte en yüksek sayıda Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:49:09 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 24 saatte en yüksek sayıda Kovid-19 vakası görüldü

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti’nde son 24 saatte en yüksek sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanı Zweli Lawrence Mkhiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 24 saatte 1160 Kovid-19 vakası saptandığını bildirdi.

Mkhiz, "Bu artışla ülkede en yüksek vaka sayısı kaydedildi." dedi.

Mkhiz ayrıca, sokağa çıkma yasağının başladığı 26 Mart ile tedbirlerin gevşetilmeye başlandığı 1 Mayıs arasında toplam vaka sayısı 304 iken tedbirlerin gevşetildiği 1 Mayıs itibarıyla bu sayının 15 bin 515’e yükseldiğini bildirdi.

Ülkede vatandaşların market, hırdavat ve kıyafet gibi temel ihtiyaç maddeleri için alışveriş yapmalarına izin verilmiş, seyahatlerde maske takma ve dezenfektan bulundurma zorunluluğu getirilmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 460 bin 873 Kovid-19 testi yapılırken, 15 bin 515 kişide virüs tespit edildi, 264 kişi ise hayatını kaybetti.









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