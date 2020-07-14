Güney Afrika Cumhuriyeti koronavirüsü durduramıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 11 bin 554 kişide koronavirüs tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 287 bin 796'ya yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 194 bin 624 test yapıldı.
Son 24 saatte 93 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 172'ye yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vakalarından 138 bin 241'i iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.