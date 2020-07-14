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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti koronavirüsü durduramıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 11 bin 554 kişide koronavirüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 03:38:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti koronavirüsü durduramıyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 287 bin 796'ya yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 194 bin 624 test yapıldı.

Son 24 saatte 93 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 172'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 138 bin 241'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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