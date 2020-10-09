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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Jacob Zuma ifadeye çağrıldı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Jacob Zuma ifadeye çağrıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 20:26:41 -
Güney Afrika Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Jacob Zuma ifadeye çağrıldı

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "yolsuzluk" iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma, soruşturma heyeti tarafından ifadeye çağrıldı.

Soruşturmayı yürüten Komisyon Başkan Yardımcısı Raymond Zondo, Zuma'nın 16-20 Ekim'de soruşturma heyetine ifade vereceğini açıkladı.

Zuma'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle video konferans yoluyla da ifade verebileceği kaydedildi.

Zuma istifa etmeden kısa süre önce kurulan Komisyon, kendisinin görev süreci boyunca işlediği iddia edilen suçları araştırıyor.

- 2018'de hakim karşısına çıkmıştı

Devlet başkanlığına 2009'da seçilerek ülkeyi 9 yıl yöneten Zuma'nın adı birçok yolsuzluk soruşturmasına karışmış ve devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu başkanlık görevinden 2018'de istifa etmişti.

Yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle ilk kez 2018'de hakim karşısına çıkan Zuma'nın duruşması sadece 10 dakika sürmüştü.

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