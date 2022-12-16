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Gündem ‘Güneşte patlama yaşandı’ dedi ve uyardı: 17 Aralık'a dikkat! Başınıza bu gelebilir
Gündem

‘Güneşte patlama yaşandı’ dedi ve uyardı: 17 Aralık'a dikkat! Başınıza bu gelebilir

Araştırmacı yazar Mustafa Kurnaz, 11 Aralık'ta meydana gelen güneş patlamalarının 17 Aralık'ta insanlara zarar verici bir etki oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 12:59:00 -
‘Güneşte patlama yaşandı’ dedi ve uyardı: 17 Aralık'a dikkat! Başınıza bu gelebilir

Beyaz TV ekranlarında yayınlan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Mustafa Kurnaz, 17 Aralık Cumartesi günü yaşanacaklar hakkında çok önemli uyarılarda bulundu.

Araştırmacı yazar Mustafa Kurnaz, güneş patlamaları konusunda insanları uyardı.

Güneşte yaşanan patlamaların insan bünyesi üzerinde zararlı etkiler oluşturabileceğine dikkat çeken Kurnaz, "Güneşten gelen bir plazma akışı var. 17 Aralık Cumartesi dünyaya inanılmaz bir plazma akışı olacak. Vatandaşlar şiddetli baş ağrıları yaşayabilirler. Buna dikkat edilsin. Eski kadim yapılar neden kurşunla kaplı? İnsanlar kendilerini üretken boyuttan yalıtkan yapıya geçirerek korumuşlar. Kurşun bu anlamda önemlidir. Bu tarz durumlara maruz kalırsak kurşunla kendimizi muhafaza edebiliriz. Yurt dışında yün şapka yani bizim dediğimiz takkeler kullanılıyor. ABD’de bu yün yapımı takkeler kullanılmaya başlandı. 13 Aralık itibariyle güneşte patlayan enerji 17 Aralık’ta dünyaya zuhur edecek. Baş ağrısı, kulaklarda baskı, vücutlarda yorgunluk hissedebilirsiniz" dedi.

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