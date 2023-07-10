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Yaşam Güneşte kızan yağda yumurta böyle pişti
Yaşam

Güneşte kızan yağda yumurta böyle pişti

Yeniakit Publisher
2023-07-10 17:57:00 -

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları anlatmak isteyen bir vatandaş güneşle kızan yağda yumurta pişirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aşırı sıcaklara dikkat çeken bir vatandaş, güneş altında kızan yağda yumurta pişirdi.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı il ve ilçelerde sıcaklar normalin üstünde seyrini sürdürüyor. Dün, Nusaybin'de yaşanan aşırı sıcaklar, ilginç bir olaya neden oldu. İrfan Algan isimli bir vatandaş, kızgın güneşin altına bıraktığı tavada kızan yağda yumurta pişirdi. Algan, pişirdiği yumurtayı ekmek ve domates ile yedi.

Esnaf olan Algan, "Dükkanda arkadaşlarım ile otururken havanın aşırı sıcak olmasını değerlendirmek istedik ve yumurta pişirmeye karar verdik. Yumurtanın piştiğini görünce ekmek ile birlikte yedim. Hissedilen sıcaklığın 55 derece olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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