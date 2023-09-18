"Güneşi" görmek isteyenler burada toplanacak!

Güneşin Enerjisini Fırsata Çevirenlerin Fuarı SolarEX İstanbul 16. Büyük Buluşmasına Hazırlanıyor. Güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji sektörünün Türkiye’deki ilk ve tek, Avrasya’daki en büyük uluslararası etkinliği SolarEX İstanbul, her yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısı ile 4-6 Nisan 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 16.kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Sektörde değer oluşturan fırsatların buluşma adresi SolarEX İstanbul, ülkemizde solar endüstrinin en büyük ve en prestijli uluslararası organizasyonu olma özelliğini sürdürmeye ve oluşturduğu iş hacmi ile sektör ihracatına ivme katmaya devam ediyor.

Dışa bağımlılığı azaltıcı misyona sahip"

Solar sektörünün marka değerine katkı sağlayarak güneş enerjisi sektörünün en iyi oyuncuları tarafından desteklenen SolarEX İstanbul, yerli ürünlerimizin yurt dışına açılan kapısı olmaya, yerli ve yabancı katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak için harika bir zemin oluşturuyor. Enerjide dışa bağımlılığı azaltarak, enerji faturalarını büyük ölçüde düşürecek olan yenilenebilir sınırsız ve bedava enerji, yeni yatırım alanlarından çevresel faktörlere, milli gelirden istihdama kadar pek çok alanda büyük fayda sağlıyor.