Güneş yanıklarına karşı en etkili yöntem, güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı cildi korumaktır. Bu sayede yanık oluşumunu en baştan engellemeniz mümkündür. Eğer güneş altında uzun süre kalınırsa güneş yanıkları oluşur. Güneş yanığı kişileri oldukça rahatsız ettiğinden en hızlı şekilde nasıl geçeceği araştırılır. Peki, güneş yanığı en hızlı nasıl geçer?

Güneş yanığını en hızlı ne geçirir?

Cilt, uzun süre güneşe maruz kalıp zarar görmüşse aşırı hassaslaşırve normal vücut şampuanları veya sabun cildi daha da kurutabilir. Güneş yanığı sonrası aloe vera jeli, yulaf ezmesi, yoğurt ve zeytinyağı gibi doğal ürünleri kullanarak hem temizliğini sağlayabilir, hem de aşırı kuruyan ve hassaslaşan cildin yumuşamasına ve kendi kendini iyileştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Yulaf Ezmesi

Güneşten yanan cildinizi yumuşatmak için yulaf ezmesi kullanabilirsiniz. Yarım bardak yulaf ezmesini 1 bardak kaynar suyla iyice karıştırın ve soğumaya bırakın. Karışım tamamen soğuduktan sonra cildinizin güneşten yanmış bölgelerine yavaşça, dairesel hareketlerle sürün. 3-4 dakika beklettikten sonra bol suyla durulayabilirsiniz.

Aloe Vera Jeli

Yanık tedavisinde oldukça etkili bir çözüm olan aloe vera jeli güneş yanığını yumuşatarak cildin temizlenmesini sağlar. Cildinizin yanan bölgelerine avuç içiyle jeli iyice yedirin ve cildin emmesini bekledikten sonra soğuk suyla durulayın.

Zeytinyağı

Güneş cildi kurutur, daha çok gerilmesine neden olur ve bu gerilme ağrılar oluşturur. Bunu engellemek, cildi yumuşatmak için zeytinyağını sürün ve üzerine sıcak suyla ıslattığınız bir havlu koyun. Havlu tamamen soğuduktan sonra cildinizi silebilirsiniz.

Yoğurt

Güneş yanığına karşı en çok kullanılan uygulamadır ve gerçekten işe yarar. Yoğurt cildi yatıştırır, soğutarak rahatlama sağlar. En iyi etki için yağsız yoğurt kullanın ve yoğurdu sürmeden önce dolapta bir süre soğutun. Cilde sürüp 3-4 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz.