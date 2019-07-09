Güneş yanığından sonra soyulma nasıl geçer? Ciltte yanık soyulmasının çaresi

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte açık havada geçirilen zaman da artmaya başladı. Yaz mevsiminde en sık görülen sorunlardan biri olan güneş yanığına dair uzmanlar güneş yanıklarının etkileri, tedavi şekilleri ve yanıklardan korunma yollar hakkında bilgi verdi. En büyük problemlerden biri olan güneşlenme veya solaryum sonrası ciltte oluşan yanıklar derinin soyulmasına neden olur. Peki güneş yanığı veya solaryum yanığı soyulması nasıl geçer? Ciltteki yanık soyulmasına ne iyi gelir?

Güneş, çok önemli; ısı, ışık, enerji ve yaşam kaynağıdır. Güneş ışığı mutluluk verir ve D vitamini sentezinden sorumludur. Ancak güneş ışınlarına bilinçsizce maruz kalmak öncelikle güneş yanığı ile birlikte kahverengi renk değişiklikleri, foto alerji vegüneşle tetiklenebilen pek çok hastalığa neden olabilir. Uzun vadede ise deride tamiri mümkün olmayan DNA hasarına yol açan başta malign melanom olmak üzere deri kanserleri, göz ve deride erken yaşlanma bulguları kendini gösterir. Bu nedenle zararlı etkilerine maruz kalmadan güneş ışığından yararlanmak amaçlanmalıdır.

Soyulmanın önüne nasıl geçilir?

Güneş yanığına bağlı cilt soyulması, cildin farklı katmanlarını etkileyebilen, düzensiz yara iyileşmesi ve kalıcı lekelenmeye neden olabilen tehlikeli bir durumdur. Cilt gençleştirme amacıyla kullanılan, cildin kontrollü olarak soyulmasını sağlayan kimyasal peeling veya ablatif laserler ile gerçekleştirilen cilt soyulmasından çok farklıdır. Bu nedenle güneş yanığına bağlı cilt soyulması, ölü derilerden arınmak açısından bir avantaj olarak algılanmamalıdır.

Cilt soyulması için ne yapılmalı?

Cilt soyulması güneş yanığının belirtilerinden birisidir. Dolayısıyla güneş yanığından korunmak için alınan tedbirler, cilt soyulmasını da engelleyecektir. Buna ek olarak, her duştan sonra ve gün içinde sık aralıklarla nemlendirici kremlerin kullanılması ve bol su içilmesi cilt soyulmasının önlenmesine yardımcı olabilir. Tüm önlemlere rağmen cildimiz soyulmaya başladıysa, soğuk duş alarak cilt soyulmasını yavaşlatabiliriz. Duş aldıktan sonra cildimizi yumuşak bir havluyla, nazikçe ve ovmadan kurulanmamız gerekir. Soyulmuş olan cilt üzerindeki kabuklar elle soyularak uzaklaştırılmamalıdır. Aksi takdirde cilt enfeksiyonu ve kalıcı cilt lekeleri ortaya çıkabilir.