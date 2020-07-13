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Sağlık

Güneş yanığına yoğurt sürülür mü? | Güneş yanığına ne iyi gelir?

Güneş yanığına yoğurt sürmek zararlı mı? Yaz aylarında pek çok kişi güneş yanığı sorunu yaşıyor. Halk arasında güneş yanığına karşı en çok tercih edilen yöntem yoğurt ve diş macunudur. Güneş yanığı sorunu yaşayanlar “Güneş yanığı nasıl geçer?” , “Güneş yanığı nasıl tedavi edilir?” , “Güneş yanığına yoğurt sürülür mü?” , “Güneş yanığına diş macunu sürülür mü?” konularını araştırıyor. Peki, güneş yanığına ne iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2020-07-13 16:39:00 -
Güneş yanığına yoğurt sürülür mü? | Güneş yanığına ne iyi gelir?

Yaz aylarında güneş yanığı sorunu sık sık yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar güneş yanığına karşı ne kullanmaları gerektiğini araştırıyor. Özellikle de pek çok kişi yanığa diş macunu ve yoğurt sürmeyi uygun buluyor. Peki, güneş yanığına yoğurt sürülür mü?

Güneş yanığı belirtileri nelerdir?

  • Cildin pembeleşmesi veya kızarması
  • Cildin aşırı ısınması
  • Acı ve hassasiyet
  • Ağrı ve acıya eşlik eden kaşıntı
  • Cildin su toplaması
  • Baş ağrısı
  • Mide bulantısı
  • Kusma

Güneş yanığına yoğurt sürülür mü?

Güneş yanığı sorunu yaşayanlar sık sık bu problemden doğal yollarla nasıl kurtulacaklarını araştırıyor. Güneş yanığına karşı en çok tercih edilen ürünler ise yoğurt ve diş macunudur. Ancak uzmanlar kesinlikle güneş yanığına yoğurt ve diş macunu sürülmemesi gerektiğini belirtiyor. Çünkü yoğurt ve diş macunu cildin hava almasının engelliyor ve cildi daha çok tahriş ediyor.

Güneş yanığına ne iyi gelir?

Hazırlayacağınız yulaf lapasını güneş yanığının oluştuğu bölgeye gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Hazırladığınız lapayı asla sıcak olarak uygulamayın. Hazırlayacağınız lapa kaşıntıyı bir hayli azaltacaktır.

Yıllar yılı güneş yanıklarına yoğurt uygulanırdı. Ama yoğurt, yanıkların daha da kötüleşmesinden başka bir işe yaramıyor. Bunun aksine güneş yanığı olan bölgelere soğuk süt uygulayabilirsiniz. Sütün içerisindeki yağ acının ve yanma hissinin azalmasına yardım edecektir.

Çayın güneş yanıklarını iyileştirdiğini biliyor muydunuz? İyice soğuyan çayı bir bez yardımıyla yanık bölgeye uygulayabilirsiniz. Çayın içindeki asit cildin rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Birkaç kaşık mısır nişastasına azar azar su ekleyerek bir macun hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız macunu yanıklara uygulayabilirsiniz. Bu macun ağrıyı ve kaşıntıyı bir hayli azaltacaktır.

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