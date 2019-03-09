0553 313 94 23

Güneş ve Kocaman olaylı maçtan sonra ilk kez buluşuyor

Süper Lig’de yarın oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesi Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, lig tarihinde 18. kez birbirlerine rakip olacak. Söz konusu mücadelelerde 6’şar galibiyetleri olan ikilinin son randevuları ise 19 Nisan 2018’de oynanan ve yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasıydı.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:30
Güneş ve Kocaman olaylı maçtan sonra ilk kez buluşuyor

Süper Lig’de yarın oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesi Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, lig tarihinde 18. kez birbirlerine rakip olacak. Söz konusu mücadelelerde 6’şar galibiyetleri olan ikilinin son randevuları ise 19 Nisan 2018’de oynanan ve yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasıydı.

 

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, yarın Dolmabahçe’de kozlarını paylaşacak. 19.00’da başlayacak kritik müsabaka öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 18. kez birbirlerine rakip olacak. Ligde daha önce 17 maçta karşı karşıya gelen iki tecrübeli çalıştırıcı, bu maçlardan 6’şar galibiyetle ayrılırken, 5 maç da berabere sonuçlandı. Güneş ve Kocaman’ın birbirlerine rakip oldukları son maç ise geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan yarı final müsabakası oldu. Söz konusu müsabaka, yaşanan saha olayları nedeniyle 57. dakikada yarıda kalmış ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) mücadelenin 3 Mayıs 2018 tarihinde kaldığı yerden oynanmasına karar vermişti. Ancak siyah-beyazlılar, bu maça çıkmayarak sahadan 3-0 hükmen yenik ayrılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:30
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastavuk’tan "Sağlıklı kadın, güçlü toplum" söyleşisi
    1. Hastavuk’tan "Sağlıklı kadın, güçlü..
    2. Alanyaspor Erzurumspor maçı ne zaman..
    3. Marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı
    4. Güngören’de iki apartmanın çatısı alev..
    5. Başkan Adayı Kırteke, Ancar..
    6. Başkan Öztürk: “Kayseri’de Birincilik..
    7. Azerbaycan Dışişleri Bakanı..
    8. Babadan kalma evini, bağlama atölyesi..
    9. Fatma Şahin’in gözyaşları
    10. Çalışma Hayatında Kadın Sağlığı..
    11. Kuzey Kore'nin Sanumdong tesisinde..
    12. Citroen Cenevre Otomobil Fuarı'nda..
    13. Başkan Çolakbayrakdar: Kadın bizim..
    14. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının..
    15. Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks..
    16. Ankaragücü Bursaspor maçı ne zaman..
    17. MSB askeri kurumlar personel alımı son..
    18. Salihlispor’dan Altınordu’ya transfer..
    19. Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya’ya..
    20. Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne..
    21. Eski rektör Prof. Dr. Tunçalp Özgen..
    22. "Fethi Sekin gibi vatan millet..
    23. Memur-Sen’den "5. Kadın Komisyonları..
    24. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 -..
    25. TOKİ'nin sosyal konutlarına 3 günde 25..
    26. Ortaokul öğrencisi, arkadaşını..
    27. Kocasinan Gelişiyor Esnaf Kazanıyor
    28. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    29. Kasapoğlu; Belediyecilik bizim işimiz
    30. Güneş Vakfı’nda “Erzurum’un..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı