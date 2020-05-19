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Güneş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Günaşdı’dan 19 Mayıs mesajı

Güneş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:57:50 -
Güneş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Günaşdı’dan 19 Mayıs mesajı

Güneş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yavuz Günaşdı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir basın açıklaması yaptı.


Güneş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yavuz Günaşdı, 19 Mayıs sadece tarihi bir olayın başlangıcı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:


"19 Mayıs Türk’ün yeniden küllerinden doğuş günüdür. 19 Mayıs Türk’ün Anadolu’daki Ergenekon’udur. 19 Mayıs Türk gençliğinin parolasıdır. Bu paroladaki, geçmişte yaşanan sıkıntıların, çekilen çilelerin ülke geleceğine sunulan bir aynasıdır. Bu ayna ile yüce Türk Milleti, geleceğini, geçmişine bakarak daha sağlam bir şekilde kuracaktır. Aziz Türk Milleti, 19 Mayıs’ta mukaddes vatanımızı işgal ve istilaya yeltenenlere yönelik, Türk’ün kudretini ispat eden ve bağımsızlığını, içinde bulunan durum ne kadar ağır olsa da, vazgeçilmez tarihi ve insani bir hak olarak gören büyük irade, Samsun’a ulaşarak ilk ve anlamlı milli hamlesini yapmıştır. 19 Mayıs’ın 1919 ’un bu özel yıl dönümde. Güneş Vakfı ailesi olarak aziz milletimizin ve değerli gençlerimizin bayramını içtenlikle kutluyorum. Samsun’dan başlattıkları kurtuluş mücadelesiyle, bizlere kutsal bir vatan emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını şükran ve minnetle anıyorum."

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