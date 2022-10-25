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Yaşam Güneş tutulması İstanbul'da saat kaçta izlenecek? Güneş tutulması hangi ilde saat kaçta izlenecek?
Yaşam

Güneş tutulması İstanbul'da saat kaçta izlenecek? Güneş tutulması hangi ilde saat kaçta izlenecek?

Türkiye'den güneş tutulması izlenebilecek mi? 25 Ekim Pazartesi günü güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulmasını izlemek isteyenler ise 'Güneş tutulması saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, güneş tutulması ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-10-25 09:40:00 -
Güneş tutulması İstanbul'da saat kaçta izlenecek? Güneş tutulması hangi ilde saat kaçta izlenecek?

25 Ekim Pazartesi günü güneş tutulması yaşanacak. Bu sebeple tutulmanın meydana geleceği saat ve ülkeler araştırılıyor.

Güneş tutulması İstanbul'da saat kaçta izlenecek? Güneş tutulması hangi ilde saat kaçta izlenecek?

Parçalı güneş tutulması olarak ifade edilen olayın Türkiye saatiyle 12.45-15.05 saatleri arasında yaşanacak. Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek. Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek. Ayrıca havanın açık olması halinde tutulma ülkemizden de izlenebilecek.

Şehir Tutulma başlangıcı Tutulma Bitişi Maksimum örtülme oranı ve zamanı
Adana 12.48 15.15 %41, 14.03
Ankara 12.40 15.08 %42, 13.55
Adana 12.47 15.16 %41, 14.03
Antalya 12.43 15.08 %35, 13.56
Bursa 12.36 15.01 %37, 13.49
Çanakkale 12.33 14.55 %13, 13.45
Erzurum 12.49 15.21 %52, 14.07
İstanbul 12.34 14.59 %38, 13.47
İzmir 12.37 14.49 %32, 13.49

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