Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin D’nin yüzde 90 ile 95’ini güneşten alıyoruz. Yaz aylarında daha çok alınabilinen D vitamini hangi koşullarla vücudumuzdan içeri girer? Güneş koruyucusu kullanmak D vitaminini engeller mi?

Güneş koruyucu ürünler D vitamini alımını engeller mi?

Güneşin yüzünü daha çok gösterdiği yaz mevsiminin doğal D vitamini depolamak için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, yaz güneşinden doğru faydalanıldığı takdirde, birçok hastalığa karşı vücudun korunduğunu, ayrıca kış aylarında ortaya çıkan hastalıkların da önüne geçildiğini söyledi.

Antony, ayrıca D vitamininin sadece kemik metabolizması üzerinde etkisi olmadığını, bütün vücut sistemi için önem taşıdığını ve eksikliğinin ise birçok hastalığa neden olduğunu belirtti.

D Vitamininin, güneş ışınlarının deriye temas etmesi ile elde edildiğini söyleyen Antony, “Güneş aracılıyla vücudumuzun ihtiyaç duyduğu D vitaminin %90-95 alıyoruz. Fakat D vitaminin en çok karşılanacağı vakit olan yaz aylarında bolca kullanılan güneş koruyucu kremler D vitamini almamızı engelleyen faktörlerin başında geliyor. Bu nedenle D vitamini, alımının en iyi yapılacağı yaz ayları iyi değerlendirilmeli” diye konuştu.