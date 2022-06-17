Güneş gözlüğü neden önemli

Uzun yıllar babası Cuma reyhanla beraber ünlü bir markanın çatısı altında gözlük sektöründe faaliyet gösteren ve kazandığı deneyimle CRENZO, REYSAN, GEİST gibi kendi güneş gözlüğü markalarını oluşturan Cihat Reyhan’la, güneş gözlüğünün faydaları, neden kullanmamız gerektiği, doğru güneş gözlüğü nasıl olmalı konularını konuştuk,

Gazetemiz aracılığıyla bu konularla iliği önemli uyarılarda bulunan Cihat Reyhan

Şunları söyledi.

İyi gözlükler biraz pahalı olabilir, ama inanın bunun bedeli, katarakt ameliyatıyla yada estetik ameliyatlarla mukayese dahi edilmez. bu durumları minimize etmek yada hiç karşılaşmamak için güneş gözlüğünün şart olduğunu söyleyen cihat reyhan, Ayrıca güneşli bir havada, ışığı azaltmak için göz bebeklerimiz kendiliğinden küçülür. Biz de elimizde olmadan gözlerimizi kısarız. Yalnız gözlerimizi mi kısarız? Aynı zamanda alnımızı buruşturur, kaşlarımızı çatarız. Bütün bu refleksler, parlak ışıktan korunmaya ne kadar ihtiyacımız olduğunun belirtileridir. Çıplak gözle güneş altında dolaştığımız, çevremize bakmaya çalıştığımız zaman gözlerimiz sulanır, kanlanır. Araba kullanırken, karşıdan gelen güneş ışığı, yoğun sis kadar tehlikelidir. Çünkü önümüzü görmemiz mümkün olmaz! Öte yandan kataraktın belli başlı nedenlerinden biri güneştir. Uzun süre güneşe bakmak doğrudan doğruya körleşmeye neden olur.

Yüz güzelliğinizde’de güneş gözlüğünün olumlu etkisi tartışılmaz.Güzellik açısından bakarsak; göz çevresindeki deri son derece incedir. Göz altı için farklı kremler kullanmamızın nedeni, bu derinin daha ince ve daha hassas olmasıdır. Güneş ışınları göz çevresindeki ince deri tabakasını aşırı derecede zorlar. Onu daha da kurutur, inceltir, kılcal damarların çatlamasına neden olur. Zaten göz altındaki derinin morarması kılcal damarların deriye çok yakın olmasındandır. Güneş göz çevresindeki, kapaklarındaki derinin şişmesine, su toplamasına yol açar. Parlak ışıktan korunmak için yapılan göz kısma mimiği, kaz ayakları denilen kırışıklıkları başlatır. Güneşin diğer hasarlarının yanı sıra, göz çevresinde derin çizgiler oluşurken, göz kapakları sarkar. Aynı mimiklerin uzantıları, kaş çatma çizgilerine, alındaki yatay çizgilere ve ağız çevresinin de buruşmasına yol açar.

Derinizdeki kırışıklıkların kaynağı güneş olabilir

Elinize bir ayna alıp, parlak güneşli bir ortamda, yaptığınız mimikleri canlandırın ve inceleyin. Aynada gördüğünüz tüm büzüşme hareketleri, ileride derin kırılma çizgilerine dolayısıyla kırışıklıklara ve sarkmalara dönüşebilir! Bunun için biz güneş gözlüğünü önleyici bir tedbir olarak tavsiye ediyoruz.

Kalitesiz güneş gözlükleri size yarar yerine zarar getirir

Uzmanların da söylediği üzere, saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında uzun kalmamak en önemli korunma yöntemlerinden. Eğer dışarı çıkılması gerekiyorsa; şapka takılmalı pamuklu ve açık renkli elbiseler giyilmeli, gözlerin korunması için de güneş gözlüğü takılmalıdır

Peki, takacağımız gözlüğün kriterleri neler olmalıdır,

40-50 TL’ye alınan gözlüklerin göze herhangi bir zararları var mıdır? Bir güneş gözlüğünün orijinal olup olmadığını nasıl anlarız? Sorusunada cevap veren cihat reyhan konuyu tüm detaylarıyla şöyle sıraladı,

Öncelikle güneş gözlüğünün sıradan bir takı değil de bir sağlık malzemesi olduğu bilinçaltına yerleştirilmelidir. Kaliteden yoksun ve sahte güneş gözlükleri körlüğe kadar yol açabilecek tehlikededir. Güneş gözlüğünün polarize olması ve ultraviyole ışınlarını kırıcı nitelikte olması, güneş gözlüklerinde arayacağımız özelliklerin başında gelmelidir.

Orjinal güneş gözlüğünü anlamamızın yolunuda anlatan reyhan sözlerini şöyle sürdürdü, Güneş gözlüklerinin orijinal olup olmaması konusunda ise birkaç sorunun cevaplanması gerekmektedir.

1- Çıplak gözle mavi renkte görünen bir kaleme gözlükle baktığımızda yine mavi renkte görmemiz gözlüğün orijinal olduğunun bir kanıtıdır.

2- Aldığınız güneş gözlüğünün garantisinin olmasına dikkat ediniz.

3- Gözlüğün üst kısmında üretici firmanın logosu var mı ve bu logo gömülü bir şekilde mi işlenmiştir?

4- Kauçuğun sert mi yumuşak mı olması yine gözlük seçerken yanıtlamanız gereken sorulardan bir tanesidir.

Eger aldığımız gözlük bu kriterlere uyuyorsa sorun yok demektir ve yukarda saydığımız Tüm bu nedenlerle, güneş gözlüğünü sakın ihmal etmeyin. Ozon tabakasının gittikçe inceldiği günümüzde, hem parlak ışık hem de bir yağmur gibi inen UV ışınları gözlerimiz ve cildimiz için büyük bir tehdit oluşturuyor. Gözlük seçerken, camlarının mümkün olduğu kadar koyu renkli olmasına dikkat edin. Camların geniş bir alanı kaplaması, bir de UV filtreli olması daha da yararlıdır.

Konuya başlarken söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum, Evet İyi gözlükler biraz pahalı olabilir, ama inanın bunun bedeli, katarakt ameliyatıyla yada, estetik ameliyatlarla mukayese dahi edilmez.