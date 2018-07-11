Güneş göz hastalıklarına davetiye çıkarıyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, gözün güneş ışınlarından korunmadığı zaman oluşabilecek olumsuz etkilerinden bahsetti.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, “Güneşin ultraviyole ışınları, gözlerimize pek çok zarar verebilir. Bu zararlardan korunmak için UV filtreli güneş gözlüğü veya fotokromik (güneşte rengi koyulaşan) gözlük camı kullanılmalıdır” şeklinde konuştu.

Ultraviyole ışınların gözlerimiz üzerindeki olumsuz etkileri ve uzun yıllar içinde oluşturabileceği hasarlar konusunda bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, gün ışığının sebep olabileceği 7 hastalığı sıraladı:

1-Göz kapağı cildine hasar: Cildin diğer tüm bölgeleri gibi göz kapakları da radyasyondan etkilenir. Ama kapak derisi daha ince olduğundan, daha fazla koruma gerekir.

2-Gözlerde yaşarma ve ışık hassasiyeti (fotokeratokonjonktivit): Aşırı güneş ışığına maruz kalma, bu duruma yol açabilir ve gözleri kapalı tutma ihtiyacı yaratır. 6-12 saat içinde bu durum düzelir.

3-Gözde et (pterjiyum): Gözde et oluşumunun ultraviyole ile ilişkisi kesin olarak saptanmıştır.

4-Gözün akında sarımsı renkte kabarıklıklar oluşabilir.

5-Gözün şeffaf tabakasında olan sarı lekelere neden olabilir

6-Katarakt: Gözümüzdeki lensin şeffaflığını yitirmesinde ultraviyole ışınların etkisi çok fazla.

7-Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı: Güneşin UV ışınları, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı için de risk faktörüdür. Bu hastalık görmeyi tehdit eden önemli bir hastalıktır.

Ultraviyole ışınların zararlı etkileri kaybolmaksızın yıllar içinde birikme özelliğine sahip olduğundan bu ışınlardan her mevsim ve günün her saati korunmak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Banu Coşar, “Fotokromik camlar, kapalı mekanlarda şeffaf olup, güneş ışığı ile karşılaşınca rengi koyulaşan camlardır. Güneşin UV ışınları, gözlerimize pek çok zarar verir. Bu zararlardan korunmak için güneş gözlüğü veya fotokromik gözlük camlarının kullanılmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Fotokromik gözlük camlarının sağladığı avantajlardan da bahseden Prof. Dr. Banu Coşar; “Bu camların en büyük avantajı bizi 2 gözlük kullanmaktan; yani hem şeffaf hem de güneş gözlüğü kullanmaktan kurtarması. Çünkü fotokromik camlı gözlükler hem kapalı mekanlarda, hem de açık havada ve güneşte kullanılmak için dizayn edilmiştir” dedi. Fotokromik gözlük camlarının işlevselliği konusuna da değinen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar; fotokromik camları tercih etmek için 3 neden sıraladı:

1-Konfor: Güneşin gözlerimizi kısma, tek gözümüzü kapatma ihtiyacı doğuran parlaklığı karşısında rahat etmemizi sağlar. Fotokromik cam seçiminizde, güneşe karşı 90 saniye gibi kısa bir sürede en az yüzde 45 koyulaşan camları tercih edin. Yine bu camların güneşsiz bir alana geçtiğinizde bir dakika içinde yüzde 20’nin üzerinde açılabiliyor olmasına dikkat edin. Bunları gözlükçünüze de sorun.

2-Göz sağlığı: Fotokromik camlar yukarıda saydığımız göz hastalıklarından gözlerimizi korur.

3-Estetik: Eskiden fotokromik camların demode bir görünümleri vardı. Şimdi ise doğal renk seçenekleri ve modern görünüşleriyle çok cazibeli seçenekler bulmak mümkün.