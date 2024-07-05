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Dünya Güneş doğana kadar 50 İHA peş peşe düşürüldü! Acı haber de maalesef geldi
Dünya

Güneş doğana kadar 50 İHA peş peşe düşürüldü! Acı haber de maalesef geldi

Yeniakit Publisher
2024-07-05 10:19:00 - 2024-07-05 10:21:45
Güneş doğana kadar 50 İHA peş peşe düşürüldü! Acı haber de maalesef geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 50 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Karşılıklı saldırılar sonucunda bir kız çocuğunun öldüğü öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Krasnodar, Zaporojye ve Rostov bölgelerinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 50 insansız hava aracının imha edildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri sırasında, görev başındaki hava savunma güçleri Krasnodar bölgesinde 14, Zaporojye bölgesinde 26 ve Rostov bölgesinde 10 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

Kötü haber

Savaş sahasındaki karşılıklı saldırılarda bir kız çocuğunun öldüğü bilgisine de yer verildi.

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