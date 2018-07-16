Güneş çarpmasının belirtileri nelerdir?

Güneş çarpması çoğu insan tarafından önemsenmez ve ortaya çıkması halinde alternatif tıp yöntemleriyle giderilmeye çalışılır. Ancak güneş çarpması son derece önemli bir sağlık problemi olup ciddi belirtiler göstermesi dahilinde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Güneş çarpması insan vücudunda çeşitli etkin belirtilere sahiptir.

BELİRTİLERİ:

Güneş çarpmasının en net belirtisi vücut ısısının yükselmesine bağlı olarak cilt yüzeyinin ve yüzün kızarması ve ısınmasıdır.

Bu belirtilere bağlı olarak halsizlik, fazlasıyla yorgun hissetme, şiddetli baş dönmeleri, tansiyon düşüklüğü, ense ve baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ensede ağırlık hissi, nabız sayısının yükselmesi, 40 ve 40 derece üstü ateş, ileriki evrelerde bilinç kaybı ve bayılma, hastada huzursuz davranışlar görülebilir.

GÜNEŞ ÇARPMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER:

Güneş çarpması durumunda hastayı kalabalık ortamlardan uzaklaştırmak ve ferahlamasını sağlamak gerekir. Ancak bu işlemler yapılırken hasta nazik bir biçimde taşınmalı, hastayı sarsacak davranışlardan kaçınılmalıdır.

Yapılması gereken diğer ilkyardım yöntemleri ise hastayı serin ve düz bir yere yatırarak, hastanın başına, kasıklarına, koltukaltına, göğsüne soğuk bezler koyarak, hastayı serinletmeye çalışmaktır.

Hastanın bilinci yerindeyse soğuk içecekler içirmekte fayda var. Yine aynı şekilde hastanın bilinci yerindeyse, hastanın ılık – soğuk arası bir duş yapmasında bir sakınca yoktur.

GÜNEŞ ÇARPMASINDAN KORUNMAK İÇİN:

Güneş etkisini çok fazla hissettirdiği saatlerde mümkünse dışarı çıkmayın.

Uzun süre güneşlenmeyin.

Güneş altında uzun süre yürümeyin, spor yapmayın.

Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa, pamuklu ve açık renkli giysileri tercih edin.

Şapka ve güneş gözlüğü takın.

Mutlaka güneş kremi kullanın.

Vücut susuz ve tuzsuz kaldığı için güneş çarpmasına yakalanmak kolaylaşır. Bu sebeple fazlasıyla su tüketin.

Ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durun.

Gündüz saatlerinde alkol tüketmeyin.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.