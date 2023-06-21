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Sağlık Gündüz uykusu beyne iyi geliyor
Sağlık

Gündüz uykusu beyne iyi geliyor

Yeniakit Publisher
2023-06-21 10:09:00 -
Gündüz uykusu beyne iyi geliyor

Gündüz uykusu beyin sağlığı için önemli rol oynuyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre gündüz uykusu beynin küçülmesini engelleyerek yaşlanmayı geciktiriyor.

University College London'da yapılan bir araştırma gündüz uykusunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Beynin küçülmesini engellediği öğrenildi. Düzenli olarak gündüzleri uyumak beyine hem iyi geliyor hem de beynin boyutunun da büyük kalmasını sağlıyor.

Gündüzleri uyuyanların beyinlerinin 15 santimetreküp daha büyük kaldığı tespit edildi. Bu da yaşlanmayı 3-6 yıl ertelenmesini sağlıyor. Ancak bilim insanları bu gündüz uykusunun yarım saatten az olması gerektiği konusunda uyarıyor. Araştırmacılara göre kötü uyku zamanla beyne ve beyin hücrelerine zarar veriyor.

Bilim insanları şekerlemenin alzheimer gibi hastalıkların önüne geçip geçmediğini araştırıyor.

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