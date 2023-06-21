Gündüz uykusu beyne iyi geliyor

University College London'da yapılan bir araştırma gündüz uykusunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Beynin küçülmesini engellediği öğrenildi. Düzenli olarak gündüzleri uyumak beyine hem iyi geliyor hem de beynin boyutunun da büyük kalmasını sağlıyor.

Gündüzleri uyuyanların beyinlerinin 15 santimetreküp daha büyük kaldığı tespit edildi. Bu da yaşlanmayı 3-6 yıl ertelenmesini sağlıyor. Ancak bilim insanları bu gündüz uykusunun yarım saatten az olması gerektiği konusunda uyarıyor. Araştırmacılara göre kötü uyku zamanla beyne ve beyin hücrelerine zarar veriyor.

Bilim insanları şekerlemenin alzheimer gibi hastalıkların önüne geçip geçmediğini araştırıyor.