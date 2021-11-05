Gündüz kuşaklarını incelemeye tam destek

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) gündüz kuşağı programlarını mercek altına almasını Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal gazetemiz Akit’e değerlendirdi.

Çok geç kalınmış bir muhasebe

“Milli ve manevi değerlerin bir nevi kolluk kuvveti görevini yerine getiren/getirmesi gereken RTÜK, maalesef yıkım olmadan harekete geçemedi” diye konuşan Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “Her şeyin özgürlük adı altında yapıldığını, yayınlandığını varsayarak aziz milletimizin anını ve geleceğini çalan bahse konu hususlarda tam bir ferasete sahip olması gereken RTÜK’ün elbette almış olduğu bu kararını, zararın neresinden dönülürse kardır mukabilinde değerlendiriyor ve olumlu buluyoruz. Ancak bahsettiğimiz gibi, milli ve manevi değerlerimizin korunması hususunda daha hassas olunması, bu manada herkesin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi elbette çok önemlidir. Filhakika devletimizin bekasını temin edecek ve ilanihaye devam etmesine de katkı sunacak olan bu gibi kuruluşların geceli gündüzlü görevleri başında olmalarına ve bütün olumsuzluklara anında müdahale etmesine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Diva-Sen ailesi olarak, çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı ve aile yuvalarını olumsuz etkileyen faktörlerin üzerine kararlılıkla gidilmesini istiyoruz. Ki geleceğimizi şimdiden kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.

“RTÜK Gereğini yapmalı”

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ise, “RTÜK’ün gündüz kuşağı programları ile ilgili kararı yerinde bir karardır. Hatta geç kalınmıştır. Bizler öteden beri bunu dile getiriyoruz. Tedbir alınması sevindiricidir. Özellikle çocukların zihinsel gelişimine olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması gerekir. Kadınların bir meta gibi görülmesinin önüne geçilmelidir. Toplumsal değerlerin alt üst edilmesine müsaade edilmemelidir. Dolayısıyla RTÜK acilen gereğini yapmalıdır” dedi.