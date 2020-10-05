Gündüz koşu pistinde gece çay servisinde ter döküyor

ADANA (AA) - FİKRET KAVĞALI - Adana'da gece tablada çay servisi yaparak geçimini sağlayan 57 yaşındaki Ahmet Çaykara, gündüz de amatör olarak yaptığı koşu antrenmanıyla halk koşularına hazırlanıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Sular mevkisindeki küçük tezgahında çaycılık yapan Çaykara, günün kararmasıyla açtığı ekmek teknesinde sabah ezanına kadar hizmet veriyor.

Günün ilk ışıklarıyla tezgahını kapattıktan sonra bisikletiyle Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'na kadar pedal çeviren Çaykara, burada da her gün 15 kilometre koşarak halk koşularına hazırlanıyor.

Bugüne kadar Türkiye'nin farklı kentlerinde düzenlenen birçok halk koşusuna katılan Çaykara, hem işini hem de sporu bir arada yürütüyor.

Halk koşularında toplam 7 madalya kazanan Çaykara, en iyi derecesini 7. Göbeklitepe Kurtuluş Koşusu'nda erkekler 50-54 yaş grubunda üçüncülük alarak elde etti.

Çaykara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin 1985 yılında kendisine devrettiği tablada 35 yıldır çaycılık yaptığını söyledi.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine de 17 yıl önce spora başladığını ifade eden Çaykara, o günden bu yana hem işini hem de sporu bir arada yaptığını kaydetti.

- "35 senedir gecem gündüz, gündüzüm de gecem olmuş"

Sabaha kadar ayakta olmasına ve yorulmasına rağmen bir gün olsun koşmayı bırakmadığını dile getiren Çaykara, şöyle devam etti:

"Sabah burayı kapatırım ondan sonra antrenmanıma giderim. Saat 6 gibi koşu alanında olurum. Her gün en az 15 kilometre koşar, ondan sonra eve giderim. Gecenin yorgunluğunu spor sayesinde dağıtıyorum. Spora gittiğim zaman bütün yorgunluğumu unutuyorum. Spor stresimi ve yorgunluğumu alıyor. 57 yaşındayım işte hayatımız bu şekilde gelip gidiyor. 35 senedir benim gecem gündüz, gündüzüm de gecem olmuş. Elimiz ayağımız tuttuğu sürece Allah'ın izniyle elden ayaktan düşmediğim sürece bu işimize de devam edeceğiz."

Çok sevdiği çaycılığın yanı sıra sporun da hayatının vazgeçilmezi olduğunu aktaran Çaykara, elinden geldiği kadar halk koşularına katılmaya çalıştığını söyledi.

Çaykara, Türkiye'nin farklı kentlerinde katıldığı bazı koşularda derece de elde ettiğini ve madalya aldığını belirtti.

Sami Çakmakçı da 22 yıldan bu yana arkadaşlarıyla çay içmeye Çaykara'nın tablasına geldiğini, onun çalışkanlığının ve sporcu kişiliğinin takdire şayan olduğunu kaydetti.



