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Gündüz: "Gazimize yapılan saldırı milletimize yapılan saygısızlıktır"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Bursa Gemlik’te gazi Ömür Kahraman’a yapılan çirkin saldırıyı kınadıklarını belirterek olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
Gündüz: "Gazimize yapılan saldırı milletimize yapılan saygısızlıktır"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Bursa Gemlik’te gazi Ömür Kahraman’a yapılan çirkin saldırıyı kınadıklarını belirterek olayın takipçisi olacaklarını söyledi.


Bursa’nın Gemlik ilçesinde gazi Ömür Kahraman’a yapılan saldırıya ilişkin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını, gaziye yapılan saldırının millete yapılan saygısızlık olduğunu belirtti. Bu ülke için kendini feda eden kahramana yapılan bu hakaretin kendilerine yapıldığını ifade eden Başkan Gündüz, "Bunun hesabı yargı nezdinde mutlaka sorulacaktır. Terör olayında gazi olan bir kardeşimize yapılan bu saldırı biz şehit ve gazileri derinden üzmüştür. Bunu yapanların yanına bu olay yine hukuk nezdinde hesabı sorulacaktır. Bu olayın takipçisi olan Bursa Gemlik Cumhuriyet Başsavcımıza teşekkür ediyoruz. Mahkemelerimizin yapacağı yargılamanın yanı sıra bu hadsizliği yapan şahıslar ve mekanı işletenler gazimize karşı saygısızlık yapmışlardır. Ayrıca Belediye Başkanımıza işletmenin sözleşmesini fes ettiğinden dolayı kendisine teşekkür ederiz. Bir kahramanı koruyup kollamamız gerekirken darp edilmesi bu insanlığa nede adamlığa sığmaz. Bu mahlukatlar vatandaşlarımızın toplumun milletin gözünden gönlünden düşmüştür. Bir Gazi’ye yapılan bu saldırı alçaklığın en son hadsizliğidir. Biz millet olarak kahraman gazimize saygıda kusur etmememiz gerekli o halde ne kadar ilgi alaka şefkat göstersek azdır. O kahramanlar bu milletin medarı iftarı ve gurur kaynağımızdır. Gazilerimize ve onları yetiştiren anne babaları saygı ile selamlıyoruz. gazimiz Ömür Kahraman’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz saygı ile selamlıyoruz bir kez daha. Biliyoruz ki İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş da konunun takipçisidirler. İçişleri Bakanımız ve Emniyet Genel Müdürümüze teşekkür ederiz. Kahraman gazimize tekrardan geçmiş olsun diyoruz ve her zaman yanında olduğumuzu bildiriyoruz” dedi.


Bursa’nın Gemlik ilçesinde Gazi Kahraman, kafede ayaklarını başka bir sandalyeye uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darp edilmişti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
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