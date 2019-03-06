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Gündüz ev kadını gece iş kadını

Diyarbakırlı 2 çocuk annesi Yasemin Ayverdi Gülseran, gündüz evde kalmaktan sıkılınca mikrokrediye başvurdu. Buradan aldığı parayla kendisine seyyar tezgah alan Gülseran, gece saatlerinde açtığı tezgahta ciğer yapıp satarak aile ekonomisine katkı sunmaya başladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:29
Gündüz ev kadını gece iş kadını

Yaklaşık 12 yıldır evli olan Gülseran, çocuklarına daha güzel bir gelecek sunmak için farklı işlerde çalıştı. Bir süredir çalışmayan ve gündüz evde kalmaktan bunalan Gülseran, mikrokrediye başvurdu. Buradan aldığı para ile seyyar araba, mangal ve ciğer alan Gülseran, gece saatlerinde açığı tezgahında ciğer yapıp satmaya başladı. Mesaisi gece 23.00’te başlayan Gülseran’ın yaptığı ciğerleri yemek isteyen vatandaşlar, tezgahın önünde sıra oluşturuyor. Gülseran’ın en büyük hayali, kendisine ait bir dükkanda ciğer yapıp kadınlara istihdam sağlamak.

"Ciğeri sevdiğimden dolayı aklıma bu işi yapmak geldi"

Özverili çalışması ile ilgili konuşan Gülseran, ciğeri sevdiği için bu işe giriştiğini söyledi. Eşine destek olmak için tezgahı açmaya karar verdiğini kaydeden Gülseran, “Bu iş, ciğeri sevdiğimden dolayı aklıma geldi. Eşlerimiz de çalışıyor iyi kötü ama 2 çocuk okutuyoruz, biraz daha şartlarımız ağır, eşime destek olma ihtiyacı duyuyorum. İlk defa kadın ciğerci görüyorlar takdir ediyorlar, hiç yadırganmadık, herhangi bir olumsuz tepkilerde karşılaşmadık. Gençler baya bir koruyucu davranıyor bize karşı, ciğerimi tadanlar tarif istiyor, baharatları soruyorlar ama vermiyorum. Arabayı getirip götürmek çok sorun oluyor, çevreden olumlu tepkilerle beraber yardımlarda alıyoruz da en azından sabit bir yerde durmak istiyorum. Kendi işimi daha düzgün bir yerlerde daha sabit yapmak istiyorum. Gece konusunda ısrarlıyım 2 çocuk annesiyim, gündüzümüz çocuklara ait kendi gecemizden ödün veriyor bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda biraz destek istiyoruz. Bütün masraflarımız çıkarttıktan sonra 100-150 lira kalıyor, bölüşüyoruz” dedi.

Eşi en büyük destekçisi

Ciğer ustası Yasemin Ayverdi Gülseran’ın eşi Muharrem Gülseran da eşinin sabah ev işleriyle, gece ise ciğer işiyle uğraştığını kaydederek, uyku uyumadığını dile getirdi. Gülseran, “İlk bu işi yapacağım dediği zaman, yapabilirim mücadelemi verebilirim dedi, ben de deneyelim dedim. Birkaç sefer denedikten sonra belli bir kitleye ulaştı, buradaki gençler havalar güzel olduğunda Yasemin’e hem destek hem de yardımcı olurlar, bende işim bitince yanına gelip destek veriyorum. Sabah uyanıp çocukları hazırlıyor okulun yolunu tutuyor, okuldan döndükten sonra evde temizlik yapıyor çocukları okuldan tekrar alıp yemekleri ve derslerine yardımcı oluyor. Daha sonra ciğer tezgahını hazırlıyor, gelip kurduktan sonra ciğer yapmaya başlıyor” diye konuştu.

"Gece rahat bir şekilde ciğer yemeye gelebiliyorum"

Daha önce kadın ciğerciye rastlamadığını kaydeden Burcu Tekeş isimli müşteri, 2 haftadır aralıksız ciğer yemeye geldiğini aktardı. Tekeş, “Burayı yeni keşfettim, daha önceden kadın ciğerciye rastlamamıştım. Buraya geldiğim zaman daha rahat bir şekilde ciğer yiyebiliyorum. Kız başıma gece saatlerinde erkek ciğercide ciğer yemek bu rahatlığı vermez bize. Gayet lezzetli ciğerleri çok beğeniyorum, 2 haftadır aralıksız geliyorum. Bazen Yasemin ablayı arıyor, yardımına geliyorum. Çok cesaretli bir durum gecenin bu saatinde gelip ciğer yapması beni çok etkiledi, destek olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:29
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