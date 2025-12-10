Gündoğmuş’ta acı son! Dağda mantar toplarken fenalaşan adam kurtarılamadı!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde ağabeyiyle birlikte dağda mantar arayan iki çocuk babası bir kişi aniden fenalaştı. Yakınlarının yardım çağrısına rağmen yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve talihsiz adamın hayatını kaybettiği bildirildi. Bölge halkı yaşanan olaya büyük üzüntü duyarken, yetkililerin olayla ilgili incelemeyi sürdürdüğü ifade ediliyor.

Olay, öğle saatlerinde Umutlu Mahallesi Güney mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Umutlu Mahallesi’ne birkaç kilometre uzaklıktaki dağlık alana mantar toplamaya giden iki kardeşten Mehmet Korkmaz (46) aniden fenalaşarak yere yığıldı. Ağabey Arif Korkmaz, kalp krizi geçirdiğini düşündüğü kardeşine ilk müdahaleyi yaparak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Korkmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gündoğmuş Devlet Hastanesine kaldırılan Korkmaz'ın cenazesi, buradan kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen 2 çocuk babası Mehmet Korkmaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu ortaya çıkacak. 

