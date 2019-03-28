Gündoğdu: “AK Parti ve MHP, Anadolu insanlarının kurduğu iki partidir”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Cumhur İttifakı’nın önemine işaret ederek, “Milliyetçi Hareket Partisi de, AK Parti de Anadolu insanlarının kurduğu, aynı düşünce dünyasında olan insanlar tarafından kurulmuş partilerdir” dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Akkuş’taki mitinge katıldı. Akkuş’un Salman Mahallesi’nde Belediye Başkan Adayı İsa Demirci ve İlçe Başkanı Ramazan Acar ile esnafları ziyaret eden Metin Gündoğdu, miting alanında vatandaşlarla buluştu. Cumhur İttifakı Salman mitinginde konuşan Gündoğdu, “Milliyetçi Hareket Partisi de, AK Parti de sizin gibi Anadolu insanlarının kurduğu, sizlerle aynı düşünce dünyasında olan insanlar tarafından kurulmuş partilerdir. Siz Cumhur İttifakı’nın yanında olduğunuz sürece ülkemiz ve memleketimiz daha güçlü olacaktır. Bugüne kadar birçok hizmet gerçekleştirdik, bundan sonra da siz kıymetli hemşehrilerimizin desteği ile bu hizmetler devam edecek. Büyükşehir Belediyemize Hilmi Güler Bakanımızla, Akkuş’ta İsa Demirci Bakanımızla, bizler de Ankara’da memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.