0553 313 94 23

Gündoğdu: “AK Parti ve MHP, Anadolu insanlarının kurduğu iki partidir”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Cumhur İttifakı’nın önemine işaret ederek, “Milliyetçi Hareket Partisi de, AK Parti de Anadolu insanlarının kurduğu, aynı düşünce dünyasında olan insanlar tarafından kurulmuş partilerdir” dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 14:59
Gündoğdu: “AK Parti ve MHP, Anadolu insanlarının kurduğu iki partidir”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Cumhur İttifakı’nın önemine işaret ederek, “Milliyetçi Hareket Partisi de, AK Parti de Anadolu insanlarının kurduğu, aynı düşünce dünyasında olan insanlar tarafından kurulmuş partilerdir” dedi.


AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Akkuş’taki mitinge katıldı. Akkuş’un Salman Mahallesi’nde Belediye Başkan Adayı İsa Demirci ve İlçe Başkanı Ramazan Acar ile esnafları ziyaret eden Metin Gündoğdu, miting alanında vatandaşlarla buluştu. Cumhur İttifakı Salman mitinginde konuşan Gündoğdu, “Milliyetçi Hareket Partisi de, AK Parti de sizin gibi Anadolu insanlarının kurduğu, sizlerle aynı düşünce dünyasında olan insanlar tarafından kurulmuş partilerdir. Siz Cumhur İttifakı’nın yanında olduğunuz sürece ülkemiz ve memleketimiz daha güçlü olacaktır. Bugüne kadar birçok hizmet gerçekleştirdik, bundan sonra da siz kıymetli hemşehrilerimizin desteği ile bu hizmetler devam edecek. Büyükşehir Belediyemize Hilmi Güler Bakanımızla, Akkuş’ta İsa Demirci Bakanımızla, bizler de Ankara’da memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aytemiz, inovatif hizmetlerini sergiledi
    1. Aytemiz, inovatif hizmetlerini..
    2. 71 suçtan aranan ve 54 yıl cezası..
    3. İmamoğlu: “İstanbul’da ve Türkiye’de 1..
    4. Depremzede öğrenciler Yemenli çocuklar..
    5. Tarlasına gübre atmaya giden adam feci..
    6. Şeref Malkoç’tan ’ombudsmanlık’..
    7. Türel’den cadde açıklaması: “İsteyen..
    8. Kop’ta Girişim Projesi Melek..
    9. 21 yaşındaki genç sunucu evinde ölü..
    10. SNHR'den Rakka'da bulunan cesetlere..
    11. Gündüz, HDP Milletvekili Habip Eksik..
    12. Fikret Orman'dan Asya pazarı açıklaması
    13. "Arap liderler Suriye rejiminin..
    14. Rize’de jandarmadan operasyon
    15. Şoför ve yolcuların çabası yaralı..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    17. Erdoğan yayın sonrası gençlerle dürüm..
    18. Polatlı’da öğrencilerden parkta kitap..
    19. Kaçak içkiden zehirlenen 2 kişi öldü
    20. Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    22. Hakeme müdahalede bulunmuştu!..
    23. Malatya’nın Şubat ihracatı yaklaşık 30..
    24. Bingöl’de 41 mera göçerlere kiralık..
    25. Tarlasında çalışırken traktör ile ilaç..
    26. Ferritin nedir? Demir yüksekliği neden..
    27. Denizli’de polisten zehir tacirlerine..
    28. Dilencinin üzerinden çıkan para dudak..
    29. İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea..
    30. Bakan Gül’den Şahinbey’in projesine..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak