Gündemi sarsan kritik gelişme... Sözde Kürdistan için tehlikeli hamle: Barzani ve PKK anlaştı!

ABD, ordu kurup silahlandırdığı PKK/PYD’ye devletleşme yolunu açtı. ABD, Suriye’nin kuzeyindeki Mesut Barzani’ye yakın yakın ENKS’yi (Suriye Kürt Ulusal Konseyi) PKK/PYD’ye destek vermeye ikna etti. İki grup arasında ABD arabuluculuğuyla yürütülen görüşmelerde nihai anlaşma sağlandı. Suriye’nin yüzde 26’lık bölümünü işgal altında tutun terör örgütü, bu bölgedeki diğer tüm grupları şiddet kullanarak tasfiye etmişti. Bu şiddetten Barzani’nin Suriye’deki uzantısı ENKS da nasibini almıştı. ENKS’nin büroları kapatılmış, 2011-2016 yılları arasında 52 Kürt siyasetçi kaçırılıp öldürülmüştü. Bazı isimler ise Türkiye’ye sığınmak zorunda kalmıştı. Bu katliamlar nedeniyle ENKS -düne kadar- PKK/PYD’ye karşıt gruplar arasındaydı.

ABD-Fransa ortak yapımı

Ancak PKK/PYD/YPG’yi bölgedeki tek güç haline getirmek isteyen ABD ve Fransa devreye girdi. PKK/PYD ile Barzani’ye yakın bu gruplar iki ülkenin arabuluculuğunda masaya oturdu. Hem Suriye’de hem de Kuzey Irak’ta ABD ve Fransız heyetlerinin de katıldığı çok sayıda toplantı yapıldı. Bu görüşmeler neticesinde geçtiğimiz mayıs ayında ENKS dışında, PKK’nın işgali altındaki bölgede bulunan diğer 25 sözde parti, Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) adıyla PKK çatısı altında birleşti. PKK’nın ENKS ile yaptığı görüşmelere bu yapı üzerinden devam edildi.

Dünyaya duyurdular

Son 1 aydır hız verilen gizli/açık görüşmelerde önceki gün PKK ile Barzanici gruplar arasında nihai anlaşma sağlandı. ABD’li büyükelçi William Roebuck ve Türkiye’nin kırmızı listede aradığı terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin’in de katıldığı bir basın toplantısı ile anlaşma Kamışlı’da kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada PKK ile ve ENKS’nin 2014’te imzalanan Duhok Anlaşması çerçevesinde birleşecekleri ifade edildi. Duyuruya göre Barzani ile PKK arasında önümüzdeki günlerde yeni bir genel anlaşma imzalanacak. Barzani’nin de imzaladığı 2014 tarihli Duhok mutabakatına göre Suriye kuzeyinde işgal edilen bölgenin yönetiminde ENKS’ye yüzde 40, TEV-DEM’e (PKK’nın uzantısı) yüzde 40 temsil hakkı verilmesi öngürülüyor. Yüzde 20’lik temsiliyet ise sözde bağımsız isimlerden oluşacak. Anlaşmaya göre savunmada ortaklık kurulacak, sözde askeri birlikler terör örgütü YPG çatısında birleşecek. Demokratik özerklik ve kanton sistemi güçlendirilecek.

Can ciğer kuzu sarması

Toplantıda konuşan terörist Ferhad Abdi, anlaşmadan dolayı ABD elçisi William Roebuck ve Mesut Barzani ile Neçirvan Barzani’ye teşekkür etti. Abdi, “Kürt birliğinin sağlanması ve tüm halk ve inançların haklarının garanti altına alındığı çok renkli ve demokratik bir Suriye için güçlü destek sunan ABD’ye teşekkür ederiz” dedi. Elçi Roebuck ise gösterdikleri özveriden dolayı PKK elebaşı Abdi ve Barzani’ye teşekkürleri iletti.

Bağımsız Suriyeli Kürtler Birliği Başkanı Abdülaziz Temo, ABD arabuluculuğunda yapılan anlaşmaya tepki gösterdi. ABD’nin bu anlaşmalarla PKK’yı diğer siyasi grupların arasına sokarak meşrulaştırmayı planladığını söyledi. Anlaşmanın içerisine Deyrizor ve Rakka gibi Kürtlerin olmadığı ve Haseke gibi çok az Kürt nüfusun olduğu bölgelerin de dahil edildiğini vurgulayan Temo, şunları kaydetti: “O topraklarda PKK bir meşruiyet kazanamaz. PKK ile bir müzakereden bahsedilecekse teröristlerin Suriye topraklarından çıkarılmasını sağlamaları gerekiyor. Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonları Öcalan’ın planını bozdu. Ancak bu anlaşmayla Suriye Kürt Federasyonu kurma peşindeler. Fakat bu imkansız. Türkiye ile 900 kilometre komşu bir ülkede Kürt devleti veya federal bir devlet kurulamaz. Üstelik bu bölgelerde Araplar, Suriyeliler ve Süryaniler de var. Bu durum bir federasyonu imkansız hale getirir. Haseke’yi öne sürüyorlar. Oradaki Kürtlerin oranı nüfusun sadece yüzde 30’u. Tel Abyad’da, Rakka’da, Deyrizor’da Kürt yok. Rasulayn’ın sadece yüzde 18’i Kürt. Ayn el-Arab ve Rasulayn arasındaki 180 kilometrelik alanda hiç Kürt yok. Tüm bunlara rağmen anlaşmalarında coğrafi bağımlılıktan nasıl söz edebiliyorlar?”

Oyunu bozalım

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin de ABD’nin farklı grupları birleştirerek PKK’yı uluslararası toplantılarda Türkiye ile aynı masaya oturtmayı planladığını söyledi. Suriye’deki Ulusal Kürt Konseyi’nin geçmişte PKK/YPG ile işbirliği yapmadığına dikkat çeken Pekin özetle şunları kaydetti: “ABD uzun süredir bu iki grubu birleştirmeye çalışıyordu. ABD, Kürt Konseyiyle birleştirerek PKK/PYD’yi meşru hale getirmeyi hedefledi. ABD teröristlerle diğer grupları ayırmak yerine ‘Kürt Konseyi’ çatısında birleştirip PKK’yı masaya oturtacak. Ayrışmayı önleyerek Suriye’de daha kolay özerk bir yapı kurmaya çalışacaklar. Barzani’ye yakın olan Kürt Konseyi bu duruma karşı çıkıyordu. Şimdi ABD rahatlıkla PYD’nin terörist olmadığı dile getirebilecek. ABD, nasıl iki grubu birleştirdiyse, Türkiye ile PKK’yı aynı masaya oturtarak işbirliği yaptırmak istiyorlar. ABD bu gruplara ne vaat ettiyse Türkiye’nin bu oyunu bozması lazım. Irak ile Suriye’yi birbirinden ayırmamalıyız. Türkiye’nin Arap ve Kürt aşiretlerle görüşüp ABD ve Rusya’nın oyunlarını bozması lazım.” (Yeni Şafak)