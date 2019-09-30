Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin il başkanlığı binasının İstanbul’un Bakırköy ilçesinde tutulduğu iddia edildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kısa süre içerisinde yeni partiyi resmen ilan etmesi beklenirken, partinin il başkanlığı binası ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Medyanotu'nun haberine göre; Davutoğlu'nun kuracağı partinin il başkanlığı binası Bakırköy İncirli'de olacak. Tutulan binanın eskiden Kadir Has Üniversitesi tarafından kullanıldığı ve toplam genişliğinin bin 700 metre kare civarında olduğu öğrenildi.

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