0553 313 94 23

Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin il başkanlığı binasının İstanbul’un Bakırköy ilçesinde tutulduğu iddia edildi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:42
Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kısa süre içerisinde yeni partiyi resmen ilan etmesi beklenirken, partinin il başkanlığı binası ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

Medyanotu'nun haberine göre; Davutoğlu'nun kuracağı partinin il başkanlığı binası Bakırköy İncirli'de olacak.

Tutulan binanın eskiden Kadir Has Üniversitesi tarafından kullanıldığı ve toplam genişliğinin bin 700 metre kare civarında olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:42
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Kadir Has Üniversitesi
  3. yeni parti
  4. Ali Babacan
  5. Kiralık bina
  6. İstanbul
  7. Bakırköy
  8. İncirli-Söğütlüçeşme
  9. İncirli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    1. Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni..
    2. Ankara'da özel halk otobüsü faciası
    3. Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına..
    4. Suudi Prens Selman'dan dünyaya İran..
    5. Ekrem İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı
    6. Lunapark’ta dehşet! Feci şekilde can..
    7. Fatih Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu..
    8. Vücudundan parça istiyorlar! Eski..
    9. Türkiye'ye girmeye çalışan teröristler..
    10. Depremde zarar gören Gaziosmanpaşa..
    11. Malatya'da elektrik akımına kapılan..
    12. Küçükçekmece Söğütlüçeşme Ortaokulu..
    13. Silivri Prof. Dr. Besim Üstünel..
    14. Yan basen nasıl eritilir? 1 haftada..
    15. Avcılar Abdulkadir Uztürk Ortaokulu..
    16. CHP’nin anketçisi Babacan ve..
    17. BAE'de can pazarı! Ölü ve yaralılar var
    18. Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu..
    19. Gaziosmanpaşa 100. Yıl Ortaokulu..
    20. Ağaca çıkan şahıs olay yerinde feci..
    21. AK Parti'den yen yargı paketi açıklaması
    22. Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip..
    23. Baldızını öldürdü! Sahilde..
    24. Kral Selman'a bu kadar yakındı!..
    25. Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu..
    26. Çatalca Arif Nihat Asya MTAL Ortaokulu..
    27. Büyükçekmece Mimarsinan İlkokulu ve..
    28. "Gençlerin elinden Kur’an düşmeyecek"
    29. Sınır ötesine hava harekatı! Hepsi..
    30. Azerbaycan Sosyal Araştırmalar Merkezi..
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!