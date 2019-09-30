Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin il başkanlığı binasının İstanbul’un Bakırköy ilçesinde tutulduğu iddia edildi.30 Eylül 2019 Pazartesi 14:42
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kısa süre içerisinde yeni partiyi resmen ilan etmesi beklenirken, partinin il başkanlığı binası ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.
Medyanotu'nun haberine göre; Davutoğlu'nun kuracağı partinin il başkanlığı binası Bakırköy İncirli'de olacak.
Tutulan binanın eskiden Kadir Has Üniversitesi tarafından kullanıldığı ve toplam genişliğinin bin 700 metre kare civarında olduğu öğrenildi.
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