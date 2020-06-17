Gündemi sarsan çıkış: Canan Kaftancıoğlu, Osman Kavala'nın yerini aldı

18 Ekim 2017’de gözaltına alındıktan sonra 1 Kasım 2017’de tutuklanan Osman Kavala'nın ismi Türkiye ve Avrupa kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Kavala'yı çıkarmak için gayret sarf ediyorlar

Askeri darbe ile devrilen ve bugün birinci ölüm yıldönümü olan ve Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi cezaevinde ölüme terk eden Batı dünyası, Türkiye'de şüpheli ilişkileri yıllardır tartışılan Osman Kavala'yı cezaevinden çıkarmak için olağanüstü gayret sarf ediyor.

Osman Kavala, Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile Avrupa başkentlerinde boy boy fotoğraf vererek, sözde savunucusu olduğu "demokratik değerleri" ayaklar altına alan Batılı odakların Türkiye'deki medya aparatları tarafından "hak savunucusu" olarak tanımlanıyor.

"Kavala'nın yerini Kaftancıoğlu aldı"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa Konseyi de Kavala'nın 2017’den bu yana haksız şekilde hapiste olduğunu savunarak Türk yetkililere "Kızıl Soros" takma adıyla bilinen Gezi finansörünün serbest bırakılması için baskı yapmak istiyor.

Bu çerçevede, Türkiye kamuoyu tarafından "Gezi Olaylarının finansörü" olarak tanınan Osman Kavala hakkında bugün önemli bir yazı kaleme alan Turgay Güler, Türkiye'ye yönelik bazı planların Kavala'nın cezaevine girmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na devredildiğini savundu.

Güler, "Yeni Kavala Canan Kaftancıoğlu" başlığını taşıyan yazısında şu ifadeleri kullandı;

"Osman Kavala, namı diğer Kızıl Soros.

Hali hazırda tutuklu.

Kimilerine göre çok tehlikeli bir adam!

Kimilerine göre de masum, hayırsever ve demokrat.

Bir FETÖ’cü için Osman Kavala evliya gibi bir adam.

PKK’lıya göre heval.

CHP’lilere göre solcu ve dahi özgürlükçü bir işadamı.

Gezi Vandallarına göre direnişçi.

Oysa Kızıl Soros Osman Kavala’nın Gezi kalkışmasını finanse ettiğini biliyoruz.

PKK ve HDP’ye olan sempatisini de.

15 Temmuz darbe girişiminin finansör ve organizatörü olduğunu da.

Dahası derin Avrupa ve ABD’nin Kavala hayranlığını da.

Kavala tutuklandığında ona sahip çıkan isimleri gözünüzün önüne bir getirin.

Aynı isimler Selahattin Demirtaş tutuklandığında da ortalığı ayağa kaldırmışlardı.

PKK’ya operasyon yapılırken de!

‘Libya’da, Suriye’de ne işimiz var’ diyenler de onlar.

S-400’lere karşı çıkanlar, İHA ve SİHA’lara savaş açanlar, Ermenilere soykırım yapıldı diyenler, kaos ve bir iç savaşa aşerenler de onlar.

Osman Kavala tutuklanmadan önce çok tehlikeli işlere adını yazdırdı; Gezi, 17/25, hendek olayları ve nihayet

15 Temmuz darbe girişimi.

Başaramadı.

Sözüm ona şimdi eli kolu bağlı, operasyon kabiliyeti sınırlı.

Özellikle derin Avrupa Kavala’yı hapisten çıkarmak için her türden girişimde bulunuyor. Zaman zaman sesini yükseltip Türkiye’ye parmak sallıyor.

Onlar da farkında.

Ne yani bu durumda hayallerinden, emellerinden vaz mı geçecekler?

Tabii ki hayır!

Biz farkında değiliz ama yeni bir Osman Kavala’yı çoktan sahneye sürdüler bile.

Tahmin edemeyenlere söyleyeyim.

Canan Kaftancıoğlu.

Kavala ve Kılıçdaroğlu’nun Soros üzerinden yakınlığını biliyorsunuz.

Mesela Kavala’nın finanse ettiği Gezi terörünün Vandallarına Kılıçdaroğlu nasıl da sahip çıkmıştı?

‘Çiçek çocuk’ ilan edip alınlarından öpmüştü. Hendekçi teröristleri de ‘arkadaş’ ilan etmişti.

Günün sonunda CHP, PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yaptı.

Neyse, biz gelelim asıl meseleye.

Kavala şimdi hapiste.

Onun yerine de Canan Kaftancıoğlu sahnede.

Dikkat buyurun, Kaftancıoğlu da Kavala gibi kaos ve iç savaşa aşeriyor. Şartlarının oluşması için elinden geleni yapıyor.

İrtibat ve ittifaklarına, söylemlerine, kışkırtma tarzına bakın daha iyi anlayacaksınız."