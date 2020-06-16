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Siyaset

Gündemi sarsan anket sonucu geldi! CHP ve İYİ Partililerin tercihi Erdoğan’ı sevindirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki anketin sonuçları belli oldu. Erdoğan'a sunulan ankette İYİ Parti tabanının yüzde 70'i, CHP tabanının ise yüzde 40'ının Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasını doğru buldukları belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:28:00 -
Gündemi sarsan anket sonucu geldi! CHP ve İYİ Partililerin tercihi Erdoğan’ı sevindirecek

MYK toplantısında AK Parti AR-GE Başkanı Hamza Dağ tarafından sunulan ankete göre; AK parti ve MHP'lilerin yüzde 90'ı, İYİ Parti tabanının yüzde 70'i ve CHP tabanının yüzde 40'ının Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasını doğru bulduklarını ifade etti. Bu yönde bir düzenlemeyi desteklemeyenler ise uluslararası ilişkiler ve AB'nin olası tepkisini gerekçe gösterdi.

Danıştay'ın 2 Temmuz'da Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtığı davadan çıkacak kararın, Ayasofya ile ilgili atılacak adımda etkili olacağı kaydediliyor.

Danıştay'ın ret kararı vermesinin de hükümetin tasarrufuna engel oluşturmayacağı belirtiliyor. AK Parti kurmayları, müze statüsünün kaldırılması planlanan Ayasofya'da ilk namazın 15 Temmuz'da kılınabileceğini ifade etti.

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