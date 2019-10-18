Gündemi sarsan anket sonuçları belli oldu! HDP kapatılacak mı?

Optimar’ın gerçekleştirdiği araştırma, halkın yüzde 63’ün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdiğine, yüzde 66’nın ise HDP’nin kapatılması gerektiğini savunduğunu ortaya koydu.

Araştırma, Türkiye’nin Suriye’de PKK’nın uzantısı olarak gördüğü YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu DSG’ye karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığı hafta gerçekleşti.

2 bin 157 kişinin katılımıyla 10-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, halkın yüzde 62.9’unun çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelere destek verdiğine işaret etti.

Aynı araştırma katılımcıların yüzde 66’sının HDP’nin kapatılmasını desteklediğini ve yalnızca yüzde 16.4’ün HDP’nin kapatılmasına karşı olduğunu ortaya koydu.

‘HDP’lilerin Barış Pınarı Harekatı karşıtı söylemlerinin etkisi büyük’

Sputnik’e konuşan Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir ise HDP karşıtı rakamların yüksek olmasında partililerin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik harekatına karşı tutumlarının büyük rol oynadığına işaret etti.

Daşdemir “Uzun zamandır HDP’li siyasetçilerin PKK’ya verdikleri destek zaten ortada. Bizim Barış Pınarı Harekatı süresince yaptığımız araştırma ise, HDP’nin kapatılmasının isteyenlerin büyük çoğunluğu oluşturduğunu ortaya koydu. Bunda HDP’li siyasetçilerin, Barış Pınarı Harekatı aleyhindeki tutum ve söylemlerinin etkisi büyük. Önümüzdeki dönem, HDP’nin kapatılması daha çok tartışılan konular içinde yer alacaktır” değerlendirmesinde bulundu.